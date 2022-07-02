Рогозин: Спутники «Роскосмоса» круглосуточно сканируют территорию Украины
Круглосуточное наблюдение за территорией Украины ведут спутники «Роскосмоса». Публикация этих изображений противоречит регламенту госкорпорации, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Что касается тех вопросов, которые нам задавали: а где же собственно съемка Украины? Да, конечно, мы эту съемку ведем. Круглосуточно, и в достаточном разрешении, что по ней можно принимать соответствующие решения в рамках министерства обороны. Но в соответствии с регламентом мы это не публикуем, а передаем министерству обороны», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК) в субботу, 2 июля.
Ранее Рогозин заявил, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от Североатлантического альянса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
- Рогозин: Спутники «Роскосмоса» круглосуточно сканируют территорию Украины
- В узбекском Нукусе задержали организаторов беспорядков
- Глава Генштаба ВС РФ проверил российские подразделения в зоне спецоперации
- В Бердянске подняли на поверхность затопленный десантный корабль «Саратов»
- Володин: Британия никак не избавится от привычки жить за чужой счет
- Взрыв прогремел в медресе в Афганистане
- Американские аналитики спрогнозировали возможный рост цен на нефть до $380 за баррель
- Два человека пострадали в результате ракетного удара Израиля по сирийской провинции Тартус
- Клишас допустил высылку болгарских дипломатов из Москвы
- Представитель ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru