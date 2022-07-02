Рогозин: Спутники «Роскосмоса» круглосуточно сканируют территорию Украины

Круглосуточное наблюдение за территорией Украины ведут спутники «Роскосмоса». Публикация этих изображений противоречит регламенту госкорпорации, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин: Российские спутники могут наблюдать за территорией Украины

«Что касается тех вопросов, которые нам задавали: а где же собственно съемка Украины? Да, конечно, мы эту съемку ведем. Круглосуточно, и в достаточном разрешении, что по ней можно принимать соответствующие решения в рамках министерства обороны. Но в соответствии с регламентом мы это не публикуем, а передаем министерству обороны», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК) в субботу, 2 июля.

Ранее Рогозин заявил, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от Североатлантического альянса.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:УкраинаСпутникиРоскосмосДмитрий Рогозин
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