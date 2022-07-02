Рогозин: Спутники «Роскосмоса» круглосуточно сканируют территорию Украины

«Что касается тех вопросов, которые нам задавали: а где же собственно съемка Украины? Да, конечно, мы эту съемку ведем. Круглосуточно, и в достаточном разрешении, что по ней можно принимать соответствующие решения в рамках министерства обороны. Но в соответствии с регламентом мы это не публикуем, а передаем министерству обороны», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК) в субботу, 2 июля.

Ранее Рогозин заявил, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от Североатлантического альянса.

