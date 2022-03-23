Рогозин заявил, что Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года

По его словам, спутниковые снимки дистанционного зондирования Земли получает генштаб ВСУ.

Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

