Рогозин: Российские спутники могут наблюдать за территорией Украины
19 июня 202203:38
Спутники России способны наблюдать за территорией Украины, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Кроме того, по его словам, космические аппараты помогают следить за стройкой космодрома «Восточный». В частности, изображение может быть снято со стереоэффектом, что позволяет определить глубину котлована.
Ранее Рогозин заявил, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от Североатлантического альянса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru