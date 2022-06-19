Рогозин: Российские спутники могут наблюдать за территорией Украины

Спутники России способны наблюдать за территорией Украины, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин допустил существование во Вселенной более разумной жизни

Кроме того, по его словам, космические аппараты помогают следить за стройкой космодрома «Восточный». В частности, изображение может быть снято со стереоэффектом, что позволяет определить глубину котлована.

Ранее Рогозин заявил, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от Североатлантического альянса.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:УкраинаРоскосмосДмитрий Рогозин
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