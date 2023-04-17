Москалькова сообщила, что регулярно просит МККК посетить российских пленных

Она отметила, что российским пленным должна быть своевременно и качественно оказана медицинская помощь. По словам Москальковой, Минобороны принимает все возможные меры, чтобы работа по обмену не останавливалась.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова в беседе с РИА Новости сообщила, что международные структуры не приняли должных мер по отношению к Украине из-за массовых пыток, попавших в плен военнослужащих Донецкой народной республики, сообщила «Радиоточка НСН».

