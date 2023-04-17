Москалькова сообщила, что регулярно просит МККК посетить российских пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста (МККК) с просьбой посетить российских пленных.
Она отметила, что российским пленным должна быть своевременно и качественно оказана медицинская помощь. По словам Москальковой, Минобороны принимает все возможные меры, чтобы работа по обмену не останавливалась.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова в беседе с РИА Новости сообщила, что международные структуры не приняли должных мер по отношению к Украине из-за массовых пыток, попавших в плен военнослужащих Донецкой народной республики, сообщила «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru