СМИ: Самолеты НАТО спровоцировали российские C-400 в воздушном пространстве Крыма

Два самолета НАТО совершили попытку спровоцировать российские C-400 в Крыму, сообщает портал Avia.pro.

Отмечается, что один из самолетов пролетел в непосредственной близости к воздушному пространству Крыма, пока второй находился над Румынией и тестировал работу радаров ЗРК С-400.

СМИ: В Атлантическом совете НАТО разгорелась «война» из-за России

По словам собеседника издания, тактика самолетов НАТО может быть полезна при исследовании диапазонов частот, которыми пользуются российские радары «Триумф». Отмечается, что в будущем НАТО сможет сканировать этот диапазон на любых расстояниях.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:КрымНАТОС-400
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры