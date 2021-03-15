СМИ: Самолеты НАТО спровоцировали российские C-400 в воздушном пространстве Крыма
Два самолета НАТО совершили попытку спровоцировать российские C-400 в Крыму, сообщает портал Avia.pro.
Отмечается, что один из самолетов пролетел в непосредственной близости к воздушному пространству Крыма, пока второй находился над Румынией и тестировал работу радаров ЗРК С-400.
По словам собеседника издания, тактика самолетов НАТО может быть полезна при исследовании диапазонов частот, которыми пользуются российские радары «Триумф». Отмечается, что в будущем НАТО сможет сканировать этот диапазон на любых расстояниях.
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