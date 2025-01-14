«Наземные и воздушные цели»: Оснащенный «Кинжалами» Су-34 посчитали опаснее Миг-31

Накануне стало известно, что Су-34 успешно применил «Кинжал» в зоне проведения спецоперации на Украине. Первый боевой вылет с новым оружием в ходе спецоперации осуществил экипаж Героя России летчика-испытателя полковника Максима Стефанова. Ранее для выполнения подобных задач привлекались модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31. Хатылев отметил, что применение обновленного Су-34 более эффективно, чем истребителя МиГ-31.

«Речь о применении «Кинжалов» на самолетах Су-34 и, возможно, на других типах рассматривалась с самого начала спецоперации, однако, естественно, сейчас решаются текущие задачи – выполнение штатных полетов, боевое применение ФАБов, ракет и так далее. По своим техническим характеристикам Су-34 - это истребитель-бомбардировщик-перехватчик. Он может применять боевую нагрузку как по наземным целям, так и по воздушным. Применение Су-34 более эффективно, чем того же МиГ-31, потому что последний называют всевысотным воздушным кораблем. Это говорит о том, что там и летчик, и штурман, а также о том, что этот самолет предназначен для уничтожения в первую очередь воздушных целей», - сказал собеседник НСН.

{{related_post_Gl0A19QcLT}}

По его словам, Су-34 современнее МиГ-31, так как последний в случае оснащения «Кинжалами» теряет все остальное вооружение.

«Оснащение Су-34 «Кинжалами» - это расширение возможности нашей авиации, то есть не только МиГ-31 может применять такое, а вот еще и Су-34. Когда МиГ-31 берет «Кинжалы», все остальное вооружение, которое может на него навешиваться, не навешивается. Он будет только одну задачу – нанесение удара «Кинжалом» по конкретной цели. А вот Су-34 может одновременно работать как по воздушным целям, так по наземным целям, так и «Кинжалом» и так далее. Его возможности гораздо шире, это самолет другого поколения по сравнению с МиГ-31», - заключил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что как только будут готовы серийные новейшие баллистические гиперзвуковые ракеты «Орешник», то РФ будет отвечать на каждую наглую выходку ВСУ.

