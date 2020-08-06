«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Отмена коснется тех стран, которые до сих пор являются закрытыми, но билеты в них продавались. В пресс-службе компании уточнили, что средства пассажирам вернут либо в материальном выражении, либо ваучерами. Так за билеты приобретенные после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат будет осуществлён автоматически. Если билет был приобретен в офисах продаж Аэрофлота или в агентствах, то пассажирам нужно обратиться по месту покупки билета. Ваучер могут оформить те лица, которые приобрели билеты до 1 мая 2020 года. Решение принято в связи с действующими эпидемиологическими ограничениями в этих странах.



Так до конца августа россияне не смогут улететь на самолетах Аэрофлота по следующим направлениям: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

Ранее НСН сообщала, что Аэрофлот уже переносил вылеты международных рейсов. Так на официальном сайте компании нельзя было забронировать международные перелеты до 8 августа, например, из Москвы в Милан, из США в Москву. Отметим, что Россия начала зарубежные полеты 1 августа, о чем объявлял премьер-министр Михаил Мишустин.



