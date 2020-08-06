«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа
В компании Аэрофлот сообщили, что планируется отмена ряда ранее запланированных международных рейсов вплоть до 31 августа. Об этом сегодня утром сообщило ТАСС.
Отмена коснется тех стран, которые до сих пор являются закрытыми, но билеты в них продавались. В пресс-службе компании уточнили, что средства пассажирам вернут либо в материальном выражении, либо ваучерами. Так за билеты приобретенные после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат будет осуществлён автоматически. Если билет был приобретен в офисах продаж Аэрофлота или в агентствах, то пассажирам нужно обратиться по месту покупки билета. Ваучер могут оформить те лица, которые приобрели билеты до 1 мая 2020 года. Решение принято в связи с действующими эпидемиологическими ограничениями в этих странах.
Так до конца августа россияне не смогут улететь на самолетах Аэрофлота по следующим направлениям: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.
Ранее НСН сообщала, что Аэрофлот уже переносил вылеты международных рейсов. Так на официальном сайте компании нельзя было забронировать международные перелеты до 8 августа, например, из Москвы в Милан, из США в Москву. Отметим, что Россия начала зарубежные полеты 1 августа, о чем объявлял премьер-министр Михаил Мишустин.
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