Жириновский: никто не хочет видеть одного президента десятки лет!

Владимир Жириновский : «Александр Григорьевич Лукашенко объявил о своей победе с 80 процентами. Он и другие главы государств должны понять, что подрастает другое поколение. Никто не хочет, чтобы один и тот же человек управлял десятки лет. И самое главное, если белорусы в большинстве своем голосовали против этого человека, а объявляют, что он победил, это вызывает возмущение. Тем более, дают такую идиотскую цифру 80. С трудом должен получать один из кандидатов 30 процентов. Это погубит Лукашенко, и он опустил республику вниз по всем показателям. А самый главный показатель – отношение к свободе, к демократии. Это его последняя и самая грубая ошибка», – прокомментировал он для слушателей НСН.

