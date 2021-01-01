Жириновский: никто не хочет видеть одного президента десятки лет!

Председатель ЛДПР специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.

1

Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса

Россия стала первой страной, где зарегистрировали вакцину от COVID-19. Препарат получил название «Спутник V».

Владимир Жириновский : «А я, Владимир Жириновский, стал одним из первых, кто ею привился. Это борьба с распространением заразы, мы видим, какой страшной оказалась вторая волна пандемии, и она, возможно, не последняя. Миллионы заразились, сотни тысяч погибли, и рост продолжается. Мы все должны защитить себя и своих близких, общество в целом. Здесь невозможен эгоизм», – сказал в эксклюзивном интервью НСН Владимир Жириновский.

2

В Белоруссии состоялись президентские выборы

В Белоруссии состоялись выборы президента, победу в которых одержал Александр Лукашенко, после чего в республике начались массовые протесты.

Владимир Жириновский : «Александр Григорьевич Лукашенко объявил о своей победе с 80 процентами. Он и другие главы государств должны понять, что подрастает другое поколение. Никто не хочет, чтобы один и тот же человек управлял десятки лет. И самое главное, если белорусы в большинстве своем голосовали против этого человека, а объявляют, что он победил, это вызывает возмущение. Тем более, дают такую идиотскую цифру 80. С трудом должен получать один из кандидатов 30 процентов. Это погубит Лукашенко, и он опустил республику вниз по всем показателям. А самый главный показатель – отношение к свободе, к демократии. Это его последняя и самая грубая ошибка», – прокомментировал он для слушателей НСН.

3

Ефремов стал виновником смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.

Владимир Жириновский : «Вторым антигероем этой истории стал адвокат Эльман Пашаев. Очень неприятно, что все лето нам показывали это ДТП, в нетрезвом виде показывали Ефремова, все эти судебные передряги. Приговор обвинительный, правильный, хотя мог быть и меньше, если бы не было издевательства и над участниками процесса, и над зрителями, над правосудием. У Ефремова есть возможность быть помилованным президентом страны, или отбыть две трети наказания и выйти по условно-досрочному освобождению», – отметил в беседе с НСН Владимир Жириновский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: instagram.com/zhirinovskiy/
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