Жириновский: никто не хочет видеть одного президента десятки лет!
Председатель ЛДПР специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса
Россия стала первой страной, где зарегистрировали вакцину от COVID-19. Препарат получил название «Спутник V».
Владимир Жириновский : «А я, Владимир Жириновский, стал одним из первых, кто ею привился. Это борьба с распространением заразы, мы видим, какой страшной оказалась вторая волна пандемии, и она, возможно, не последняя. Миллионы заразились, сотни тысяч погибли, и рост продолжается. Мы все должны защитить себя и своих близких, общество в целом. Здесь невозможен эгоизм», – сказал в эксклюзивном интервью НСН Владимир Жириновский.
В Белоруссии состоялись президентские выборы
В Белоруссии состоялись выборы президента, победу в которых одержал Александр Лукашенко, после чего в республике начались массовые протесты.
Владимир Жириновский : «Александр Григорьевич Лукашенко объявил о своей победе с 80 процентами. Он и другие главы государств должны понять, что подрастает другое поколение. Никто не хочет, чтобы один и тот же человек управлял десятки лет. И самое главное, если белорусы в большинстве своем голосовали против этого человека, а объявляют, что он победил, это вызывает возмущение. Тем более, дают такую идиотскую цифру 80. С трудом должен получать один из кандидатов 30 процентов. Это погубит Лукашенко, и он опустил республику вниз по всем показателям. А самый главный показатель – отношение к свободе, к демократии. Это его последняя и самая грубая ошибка», – прокомментировал он для слушателей НСН.
Ефремов стал виновником смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.
Владимир Жириновский : «Вторым антигероем этой истории стал адвокат Эльман Пашаев. Очень неприятно, что все лето нам показывали это ДТП, в нетрезвом виде показывали Ефремова, все эти судебные передряги. Приговор обвинительный, правильный, хотя мог быть и меньше, если бы не было издевательства и над участниками процесса, и над зрителями, над правосудием. У Ефремова есть возможность быть помилованным президентом страны, или отбыть две трети наказания и выйти по условно-досрочному освобождению», – отметил в беседе с НСН Владимир Жириновский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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