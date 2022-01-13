Воденников: Мир становится прозрачным
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Во втором российском городе за день эвакуировали школы из-за угрозы минирования
В Саратове все школы эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования. Ранее к аналогичным мерам прибегла администрация Красноярска. Было эвакуировано 111 школ.
Дмитрий Воденников: «Большая проблема существует в нашем мире и касается она не только России, это проблема телефонного терроризма. Я не наводил справки, но берусь предположить, что никаких минирований там не было. То есть просто человек от лени или со зла, или еще по каким-то недоступным мне причинам звонит в школы и срывает им учебный процесс, веселится таким образом. Мне, кажется, что должна быть налажена какая-то система, чтобы отслеживать все звонки», - предположил собеседник НСН.
В МВД предложили высылать иностранцев из России за административные правонарушения
Нововведение продолжит совершенствование механизмов контроля за пребыванием иностранцев в РФ. МВД планирует ввести для идентификации иностранных граждан единый документ с электронным носителем.
Дмитрий Воденников: «Это к вопросу о том, что мы перестаем жить в непрозрачном мире. Мир становиться прозрачным, это его вызов и мы должны его принять. У меня есть подозрение, что речь идет не об иностранцах, которые прибыли из Франции, а речь идет о людях, которые прибывают из наших прежних союзных республик. Я понимаю, что никому не хочется отдавать свою свободу, но, тем не менее, мы должны как-то контролировать собственную безопасность», - отметил он.
Копия картины фламандского живописца оказалась шедевром XVII века
Историк искусств Кристофер Райт, который несколько десятилетий назад приобрел копию картины фламандского художника Антониса Ван Дейка, недавно понял, что она может быть оригиналом. Речь о портрете испанской инфанты Изабеллы Клары Евгении. "Копию" этой работы Райт приобрел для себя в 1970-х годах всего за 65 фунтов. Тогда он был уверен, что это одна из многочисленных версий в различных форматах.
Дмитрий Воденников: «Как я люблю эти истории о том, как то, что казалось подделкой и просто красивой вещью, вдруг оказывается настоящим сокровищем. Мне бы очень хотелось, чтобы в наступившем году мы все становились владельцами настоящих историй. Я понимаю, что не каждый из нас выяснит, что обладает оригиналом дорогой картины, но пусть в нашем будущем будет как можно больше подлинных вещей», - пожелал поэт.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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