Воденников: Мир становится прозрачным

Дмитрий Воденников: «Большая проблема существует в нашем мире и касается она не только России, это проблема телефонного терроризма. Я не наводил справки, но берусь предположить, что никаких минирований там не было. То есть просто человек от лени или со зла, или еще по каким-то недоступным мне причинам звонит в школы и срывает им учебный процесс, веселится таким образом. Мне, кажется, что должна быть налажена какая-то система, чтобы отслеживать все звонки», - предположил собеседник НСН.

