«Парень с районов-кварталов»: Продюсер Войтинский о секрете популярности «Зверей»

Популярность группы «Звери» связана не с музыкой, а с фигурой и образом ее лидера Ромы Зверя, заявил в интервью НСН режиссер, продюсер и композитор Александр Войтинский, стоявший у истоков создания этой группы.

Рома Зверь празднует 7 декабря 46-летие. В 2000 году Войтинский создал с Романом группу «Звери». При этом он снимал все клипы группы до 2008 года. В 2004 году на церемонии MTV Russia Music Awards клип «Всё, что тебя касается» признали лучшим клипом года в России, а группу «Звери» - лучшей группой.