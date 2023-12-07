«Парень с районов-кварталов»: Продюсер Войтинский о секрете популярности «Зверей»
Рома Зверь оказался харизматичным героем, образ которого надо было раскрыть через клипы и песни, сказал в эфире НСН сооснователь группы «Звери».
Популярность группы «Звери» связана не с музыкой, а с фигурой и образом ее лидера Ромы Зверя, заявил в интервью НСН режиссер, продюсер и композитор Александр Войтинский, стоявший у истоков создания этой группы.
Рома Зверь празднует 7 декабря 46-летие. В 2000 году Войтинский создал с Романом группу «Звери». При этом он снимал все клипы группы до 2008 года. В 2004 году на церемонии MTV Russia Music Awards клип «Всё, что тебя касается» признали лучшим клипом года в России, а группу «Звери» - лучшей группой.
«Я познакомился с Ромой и мы решили сделать проект. Мы много чего пробовали, получалось не очень, потом нашли правильную интонацию, поняли, что Рома должен сам писать песни, это было очень важное решение, и записали вдвоем в студии альбом, потом стали искать музыкантов для группы "Звери". То есть сначала мы создали альбом, а потом стали искать музыкантов, нашли и стали выступать. Так получилась группа. Дальше мы продолжили с Ромой работать над образом, клипы были очень важны в ту пору, они давали важный толчок, импульс для музыкального проекта, поэтому мы сразу стали снимать. Я снимал все эти клипы, штук 10-15, наверное. Мы долго думали, выбирали песни, на которые снимать, будут они локомотивом или нет, задача была именно в этом. Рома – это образ, который надо было раскрыть клипами и песнями. Мы это делали, я понимал свою работу так, что надо раскрыть образ этого парня из "районов, кварталов". Мне нужно было, чтобы он пел на фоне этих наших типовых домов, чего тогда не делали. Я просчитывал сюжеты, как он себя ведет и проявляет в каких-то жизненных ситуациях, чтобы предъявлять его как героя. Для этого я взял в руки камеру. Дальше всё это заработало», - сказал Войтинский.
При этом он раскрыл секрет, почему до сих пор группа «Звери» собирает стадионы.
«Это связано с Ромой. Как я уже позже стал понимать, это вопрос научный, связанный с биологией. Дело не в музыке. Возможно, это будет несколько неожиданно, но я как композитор с большим трудом принимал это осознание, новый взгляд. Герой – вот что интересно людям. Мы продаем, предлагаем, показываем, знакомим аудиторию с героем. Герой – это и есть смысл этой всей коммуникации. Он проявляет себя в песне. Так же как в кино, есть звезды так называемые и людям интересно на них смотреть. Они могут быть в одной роли, в другой, в третьей, но это та же звезда, тот же человек, который понятен, интересен, харизматичен, захватывает зрителя, у него есть фанаты свои. Очень простой пример, размышляя над всем этим, я поставил мысленный эксперимент: если мы возьмем очень известную группу, например "Металлику", идет два концерта одновременно в двух залах: за одной дверью играют песни "Металлики", но другие люди, а в соседней "Металлика" выступает, но все песни новые, ты их никогда не слышал. Куда пойдут люди? Ни один человек не пойдет в первый зал. Песни "Металлики" не интересны без них, а с ними – да все, что угодно. Если песни Пугачевой будет "Металлика" перепевать, все скажут: "вау". Это значит, что нам не песни важны, а важен человек, герой, но он в этой песне проявлен», - разъяснил продюсер.
Войтинский отметил, что до сих пор дружит с Ромой Зверем и объяснил, почему ушел из группы в киноиндустрию.
«Буквально через три года после дебюта мы вошли на"Лужники", а потом и на "Олимпийский»". Для меня это была очень интересная работа: и музыкальная, и как мощный опыт массовой коммуникации. Я именно так рассматривал музыку и кино: как общение с людьми, о чем общаться, что им интересно, что ты можешь сказать. Дальше я попрощался с Ромой и пошел в кино, до сих пор мы друзья. Дальше, когда это все заработало, я понял, что мне это не нужно. Я понял, что кино говорит о другом: не про героя, оно предлагает жизненные решения, это важная философская вещь», - заключил собеседник НСН.
Фильм Александра Войтинского «По щучьему велению» собрал в прокате более 2,3 млрд рублей, попав в ТОП-4 самых кассовых фильмов в современной России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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