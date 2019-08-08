Лукьяненко: Давайте лентяйничать с пользой для планеты!
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Комментируя новость о том, что в Восточной Германии большинство жителей выступают за ослабление антироссийских санкций, он сказал, что бывшие граждане ГДР осознают вклад русских в объединение Германии.
Сергей Лукьяненко : «На самом деле, это очень важная новость. И, самое главное, правдивая. Советский Союз в свое время выступил за то, чтобы сохранить Германию, как государство. Англия и Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны выступали за дробление Германии. А потом мы, скажем так, способствовали тому, чтобы Германия снова стала, наверное, самой мощной экономикой и даже самой мощной страной Европы», - напомнил Сергей Лукьяненко в эфире НСН.
ООН подготовила «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН подготовила «Руководство по спасению мира для лентяев». Оно включает в себя самые разные рекомендации, от экономии электроэнергии, до отказа от полиэтиленовых пакетов и вакцинации себя и своих детей.
Сергей Лукьяненко : «На мой взгляд, дело правильное, замечательное. Все мы, так или иначе - лентяи. Но существует масса вещей, которые можно сделать на пользу и себе и обществу и всей планете без особого напряжения сил. Давайте будем лентяйничать с пользой для планеты!», - предложил он, общаясь с НСН.
Большинство россиян, а именно 73% считают книгу хорошим подарком
Большинство россиян, а именно 73%, по-прежнему, считают книгу хорошим подарком. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Опросив респондентов, социологи выяснили, что 9% наших соотечественников рекомендовали бы своим друзьям и близким почитать произведения Александра Пушкина, 6% советуют произведения Льва Толстого, примерно столько же рекомендуют к прочтению Достоевского, Лермонтова и Булгакова.
Сергей Лукьяненко : «Замечательная новость, она меня очень радует. Знаете, сегодня книги становятся не просто хорошим, но еще и дорогим подарком, потому, что цена на них все время растет. Почему бы и нет? Уж если люди дарят книги, то есть шанс, что их прочитают. В том числе, и Пушкина, и Толстого и Достоевского», - заявил он НСН.
Миллионер предлагает деньги за соблазнение его невесты
Миллионер предлагает 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) за то, чтобы кто-то попытался соблазнить его невесту. Дело в том, что богач не уверен, действительно ли она его любит или девушку больше привлекает его состояние.
Сергей Лукьяненко : «Очень-очень рискованный ход. Во-первых, в такой ситуации трудно остаться анонимным. Да и результат может разочаровать», - заметил Сергей Лукьяненко, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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