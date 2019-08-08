Лукьяненко: Давайте лентяйничать с пользой для планеты!

Сергей Лукьяненко : «Замечательная новость, она меня очень радует. Знаете, сегодня книги становятся не просто хорошим, но еще и дорогим подарком, потому, что цена на них все время растет. Почему бы и нет? Уж если люди дарят книги, то есть шанс, что их прочитают. В том числе, и Пушкина, и Толстого и Достоевского», - заявил он НСН.

