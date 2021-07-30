Лидер группы Lumen рассказал, что может окончательно «убить» концерты
Лидер группы Lumen Тэм Булатов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон и бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл.
В США скончался бывший барабанщик и основатель ню-метал группы Slipknot Джои Джордисон. Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет, сообщили другие участники коллектива.
Тэм Булатов: «Оба музыканта очень много сделали для рока и долгое время радовали своим творчеством многочисленных слушателей на всей планете. Дасти Хилл прославился, как участник группы ZZ Top и до последних дней оставался в составе легендарного коллектива. Путь Джои Джордисона был более замысловатый, барабанщик успел отметиться во многих группах, а интересных совестных выступлений с такими как Metallica, Korn, Ministry у него просто не счесть. Светлая память обоим музыкантам», - добавил артист.
Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников до проверки.
Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам проверки.
Тэм Булатов: «Для меня, как для простого обывателя все это очень не понятно. В 21 веке, когда у налоговой есть возможность следить за движением средств на счетах, работает Росфинмониторинг, а нейросети автоматизируют все и вся. У государства, похоже, нет возможности или желания разработать программу, которая выявляла бы по косвенным признакам нечестных налогоплательщиков», - отметил музыкант.
В Москве разрешили проводить по QR-кодам концерты и кинопоказы без ограничений
Таким образом, при введении соответствующих проверок будет разрешена стопроцентная заполняемость кинотеатров, театров, концертных и выставочных залов. При этом посетители смогут находиться в помещениях без масок и перчаток.
Тэм Булатов: «И без того слабая российская концертная инфраструктура и раньше находилась в постоянном риске отмены, переноса выступлений, поэтому понятно, что она очень тяжело перенесла прошлый год. Сейчас, когда региональные правительства последуют за столицей, все предприниматели этой сферы, скрипя сердце, вынуждены будут сделать выбор: работать по QR-кодам, надеясь на то, что посетители поймут, привьются и придут или не работать и ждать, когда меры регулирования ослабнут. И то и другое может окончательно добить развлекательную индустрию. Решение, в конечном итоге, зависит и от нас, поддерживая посещениями любимые заведения, предварительно привившись, разумеется», - заключил лидер группы.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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