Лидер группы Lumen рассказал, что может окончательно «убить» концерты

Тэм Булатов: «И без того слабая российская концертная инфраструктура и раньше находилась в постоянном риске отмены, переноса выступлений, поэтому понятно, что она очень тяжело перенесла прошлый год. Сейчас, когда региональные правительства последуют за столицей, все предприниматели этой сферы, скрипя сердце, вынуждены будут сделать выбор: работать по QR-кодам, надеясь на то, что посетители поймут, привьются и придут или не работать и ждать, когда меры регулирования ослабнут. И то и другое может окончательно добить развлекательную индустрию. Решение, в конечном итоге, зависит и от нас, поддерживая посещениями любимые заведения, предварительно привившись, разумеется», - заключил лидер группы.

