Клюкин: Запустить Тома Круза в космос – неплохая идея
Продюсер фестивалей «Дикая мята» и «VIOLET» Андрей Клюкин специально для НСН подготовил топ главных новостей из мира музыки и шоу-бизнеса, на его взгляд.
Для Тома Круза построят в космосе киностудию и спортзал
Британская компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E) поделилась новостями о ходе подготовки к съемкам всё ещё безымянного космического фильма режиссера Дага Лаймана с участием Тома Круза. По данным Variety, S.E.E. (соучредителями которой являются российские продюсеры Дмитрий и Елена Лесневские) обнародовала планы по строительству модуля космической станции, в состав которого войдет спортивный комплекс, а также студия для производства разнообразного развлекательного контента. Работы должны быть завершены к декабрю 2024 года
Андрей Клюкин: «Сразу начнем с хорошей новости! План Рогозина и Пересильд завершился успехом! После того, как Юлия Пересильд с благословения Рогозина смоталась в космос, британская компания Space Entertainment Enterprise начала подготовку пока еще безымянного космического фильма с Томом Крузом. Так что мы вступили в гонку космической киноиндустрии, в чем, конечно, много плюсов. Во-первых, мы в этом процессе оказались первыми, а мы любим быть во всем первыми. Во-вторых, это культурный, а не военный процесс, что для нас с вами, как для любителей всего мирного и музыки, тоже хорошо. В-третьих, запустим Тома Круза в космос, что тоже, я считаю, неплохо», - подытожил собеседник Радиоточки НСН.
Участники Scorpions признаются в любви року в клипе на "Rock Believer".
Участники немецкой рок-группы Scorpions разместили на YouTube музыкальное видео на заглавный трек "Rock Believer" из грядущего одноименного альбома. В видео вошли как новые кадры с музыкантами, так и архивные записи со стадионных концертов и даже детские фотографии.
Андрей Клюкин: «Лично для меня Scorpions стали абсолютными рекодсменами в номинации «Прощаются и не уходят». Только в России прошло два или три прощальных тура Scorpions, теперь грядет новый альбом. Хочется пожелать здоровья артистам, которые обеспечили рок-романтикой не одно поколение. Кажется, и у меня тоже первый раз был под Scorpions, но это не точно», - пошутил продюсер.
Дрейк стал самым популярным артистом 2021 года
Компания chart data подвела музыкальные итоги 2021 года, объявив самого популярного исполнителя. По данным экспертов, им стал рэпер Дрейк. Показателем популярности артиста является то, что на стриминговых сервисах его песни собрали 8,6 миллиарда прослушиваний.
Андрей Клюкин: «На секундочку, это на миллиард больше, чем жителей на планете Земля. То есть в 2021 году Дрейка послушали все. Видимо, пора вносить его в школьную программу на всех континентах мира, хотя зачем его вносить, потому что судя по этой статистике, дрейковедение планета сдала на отлично», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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