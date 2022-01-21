Клюкин: Запустить Тома Круза в космос – неплохая идея

Андрей Клюкин: «Сразу начнем с хорошей новости! План Рогозина и Пересильд завершился успехом! После того, как Юлия Пересильд с благословения Рогозина смоталась в космос, британская компания Space Entertainment Enterprise начала подготовку пока еще безымянного космического фильма с Томом Крузом. Так что мы вступили в гонку космической киноиндустрии, в чем, конечно, много плюсов. Во-первых, мы в этом процессе оказались первыми, а мы любим быть во всем первыми. Во-вторых, это культурный, а не военный процесс, что для нас с вами, как для любителей всего мирного и музыки, тоже хорошо. В-третьих, запустим Тома Круза в космос, что тоже, я считаю, неплохо», - подытожил собеседник Радиоточки НСН.

