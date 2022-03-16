Худрук театра «Модерн»: Нужно продолжать носить маски, они спасают не только от ковида

Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 миллиона рублей

Рукопись Марины Цветаевой — пять стихотворений из цикла "Любви старинные туманы" — ушла с молотка за 1,4 миллиона рублей на торгах аукционного дома "ЛитФонд".

Юрий Грымов: «Я поздравляю покупателей! Если говорить про вложение денег, то это, наверняка, хорошее вложение. А еще может быть прекрасным подарком для тех, кто коллекционируют издания Цветаевой», - сказал режиссер. 

2

Вирусолог посоветовал москвичам продолжать носить маски

Масочный режим в Москве из обязанности перешел в рекомендацию, соблюдать все противоэпидемические меры по-прежнему важно, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Юрий Грымов: «Абсолютно поддерживаю! Я неоднократно писал у себя в соцсетях и говорил, что очень люблю Японию и хорошо ее знаю. И люди в Японии в общественном транспорте носят маски, это старая привычка сформировалась у них еще со времен загазованности Токио. Маски, которые могут вас обезопасить от сезонных заболеваний, я предлагаю оставить. Для своей же безопасности», - добавил собеседник. 

3

Театр «Модерн» готовит большую премьеру

Через месяц в театре «Модерн» представят ироничную комедию «мАсквичи».

Юрий Грымов: «Театр сегодня - единственное место, где можно лечить душу. Мы вас ждем! Мы готовим новую премьеру, я считаю, что надо выпустить ироничную, трогательную, комедию. Назваться она будет «мАсквичи» через «а». Премьера будет где-то через месяц. А пока приглашаем вас на наши хиты «Война и Мир», «Нирвана», «Петр I», «Ничего, что я Чехов?» Эти спектакли, на мой взгляд, сейчас очень актуальны», - отметил худрук. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба театра "Модерн"
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