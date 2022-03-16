Худрук театра «Модерн»: Нужно продолжать носить маски, они спасают не только от ковида
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 миллиона рублей
Рукопись Марины Цветаевой — пять стихотворений из цикла "Любви старинные туманы" — ушла с молотка за 1,4 миллиона рублей на торгах аукционного дома "ЛитФонд".
Юрий Грымов: «Я поздравляю покупателей! Если говорить про вложение денег, то это, наверняка, хорошее вложение. А еще может быть прекрасным подарком для тех, кто коллекционируют издания Цветаевой», - сказал режиссер.
Вирусолог посоветовал москвичам продолжать носить маски
Масочный режим в Москве из обязанности перешел в рекомендацию, соблюдать все противоэпидемические меры по-прежнему важно, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Юрий Грымов: «Абсолютно поддерживаю! Я неоднократно писал у себя в соцсетях и говорил, что очень люблю Японию и хорошо ее знаю. И люди в Японии в общественном транспорте носят маски, это старая привычка сформировалась у них еще со времен загазованности Токио. Маски, которые могут вас обезопасить от сезонных заболеваний, я предлагаю оставить. Для своей же безопасности», - добавил собеседник.
Театр «Модерн» готовит большую премьеру
Через месяц в театре «Модерн» представят ироничную комедию «мАсквичи».
Юрий Грымов: «Театр сегодня - единственное место, где можно лечить душу. Мы вас ждем! Мы готовим новую премьеру, я считаю, что надо выпустить ироничную, трогательную, комедию. Назваться она будет «мАсквичи» через «а». Премьера будет где-то через месяц. А пока приглашаем вас на наши хиты «Война и Мир», «Нирвана», «Петр I», «Ничего, что я Чехов?» Эти спектакли, на мой взгляд, сейчас очень актуальны», - отметил худрук.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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