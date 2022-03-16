Худрук театра «Модерн»: Нужно продолжать носить маски, они спасают не только от ковида

Юрий Грымов: «Абсолютно поддерживаю! Я неоднократно писал у себя в соцсетях и говорил, что очень люблю Японию и хорошо ее знаю. И люди в Японии в общественном транспорте носят маски, это старая привычка сформировалась у них еще со времен загазованности Токио. Маски, которые могут вас обезопасить от сезонных заболеваний, я предлагаю оставить. Для своей же безопасности», - добавил собеседник.

