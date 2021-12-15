Барабанов: Концертная и гастрольная деятельность в 2022 году возобновятся

Борис Барабанов: «Конечно, это произойдет только в том случае, если фестиваль состоится. На данном этапе сомнений в этом все меньше. Пока все идет к тому, что 2022 году концертная и гастрольная деятельность возобновятся. Но как она будет выглядеть и что для этого нужно будет, какими будут правила входа на фестивали и мероприятия, об этом пока можно только гадать. Как раз в это время рассматриваются самые разные версии событий», - отметил продюсер.

