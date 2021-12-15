Барабанов: Концертная и гастрольная деятельность в 2022 году возобновятся
Продюсер и музыкальный критик Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
Умер режиссер Сергей Соловьев
На 78-м году жизни скончался знаменитый советский и российский режиссёр Сергей Соловьёв. Отмечено, что народный артист РФ скончался у себя дома.
Борис Барабанов: «Думаю, что вместе с многими нашими друзьями, соотечественниками, любителями кино и просто культурными людьми, я скорблю по режиссеру Сергею Александровичу Соловьеву. У меня с ним связана большая часть жизни, много воспоминаний и очень много приятных встреч», - сказал критик.
Здание мэрии Москвы впервые откроется для культурных мероприятий
"Теперь в нем будут проходить значимые культурные события. Первое - иммерсивный спектакль об истории дома. Пожалуй, впервые со времен генерал-губернаторов дом открывается для зрителей", - написал Собянин.
Борис Барабанов: «На самом деле, можно шутить сколько угодно, что неплохо провести там концерт Моргенштерна. Но и вот этот иммерсивный спектакль об истории дома, он тоже может быть разным и может быть интересным. И открыть в истории города неизвестные или неожиданные страницы», - добавил он.
Игги Поп впервые выступит на Park Live 2022
Игги Поп стал еще одним хедлайнером фестиваля Park Live, который пройдет в Москве, в «Лужниках», в июне-июле 2022 года. Как сообщили организаторы, рок-легенда будет закрывать фестивальную программу 10 июля.
Борис Барабанов: «Конечно, это произойдет только в том случае, если фестиваль состоится. На данном этапе сомнений в этом все меньше. Пока все идет к тому, что 2022 году концертная и гастрольная деятельность возобновятся. Но как она будет выглядеть и что для этого нужно будет, какими будут правила входа на фестивали и мероприятия, об этом пока можно только гадать. Как раз в это время рассматриваются самые разные версии событий», - отметил продюсер.
Gorillaz готовят артбук и фильм о себе
Группа Gorillaz анонсировала первый в своей истории артбук. Сборник комиксов под названием «The Gorillaz Art Book» выйдет в апреле 2022 года в издательстве ZZ Comics и представит фанатам «новые интерпретации 2D, Мёрдока Никкалса, Нудла и Рассела Хоббса в одном обширном томе». Всего в книге будет 228 страниц.
Борис Барабанов: «Очень странно, что за 20 с лишним лет истории у виртуальной группы не было ничего подобного. Они как-то обходились и без фильмов, и без сериалов, и без документальных фильмов. Творили в основном на сцене и в клипах», - сказал собеседник НСН.
Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.
Борис Барабанов: «Вместе с этим правительство предложило ввести QR-коды в самолетах и поездах, но это предложение накануне сняли с рассмотрения в Госдуме. В этом сообщении содержится противоречие особенно болезненное для шоу-бизнеса. То есть получается, что в рестораны только по QR-кодам, в учреждения культуры и общественные места только по QR-кодам, а вот в самолеты и поезда можно и без QR-кода. В чем разница? Избирателен ли вирус? Никаких комментариев пока нет», - резюмировал он.
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