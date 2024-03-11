Зеленский сообщил о строительстве трех оборонительных линий на Украине

На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале, назвав эту работу «масштабной задачей».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев выделил в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).

Командующий сухопутными войсками Украины заявил о подготовке контрудара

В начале февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. Военачальник отметил, что ВСУ будут использовать подготовленные укрепления, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Перспективы украинской армии зависят от поддержки со стороны Запада, признал Сырский.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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