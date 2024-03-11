Зеленский сообщил о строительстве трех оборонительных линий на Украине

На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале, назвав эту работу «масштабной задачей».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев выделил в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).