ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре
23 декабря 202410:27
Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Российское Минобороны за последние месяцы сообщило о взятии ряда населенных пунктов на часояровском направлении. Для ВСУ Часов Яр является ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области.
Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ освободили населенный пункт Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru