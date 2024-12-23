ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре

Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Российское Минобороны за последние месяцы сообщило о взятии ряда населенных пунктов на часояровском направлении. Для ВСУ Часов Яр является ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области.

Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ освободили населенный пункт Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперацияРоссийская АрмияДНРДенис Пушилин

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