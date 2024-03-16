ВС России ударом авиабомбы уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
Российские военные ударили авиабомбой по позициям националистического формирования «Кракен», противник потерял до 300 человек. Об этом сообщает Минобороны.
«В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации... формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков», — отметили в ведомстве.
Согласно распространенному Минобороны видео, речь идет об авиабомбе ОДАБ-1500.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что за последнюю неделю российские военные уничтожили три американских комплекса Patriot, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, свыше десяти зарубежных артиллерийских систем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru