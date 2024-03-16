ВС России ударом авиабомбы уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

Российские военные ударили авиабомбой по позициям националистического формирования «Кракен», противник потерял до 300 человек. Об этом сообщает Минобороны.

CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили оборону ВСУ

«В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации... формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков», — отметили в ведомстве.

Согласно распространенному Минобороны видео, речь идет об авиабомбе ОДАБ-1500.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за последнюю неделю российские военные уничтожили три американских комплекса Patriot, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, свыше десяти зарубежных артиллерийских систем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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