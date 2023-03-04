ВС РФ за сутки поразили почти 500 украинских военных на донецком направлении

По его словам также уничтожена одна артиллерийская установка М777, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-29.

«На донецком направлении <...> за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей», — рассказал он.

Также стало известно, что российская сторона уничтожила до 150 военныхВСУ и установку «Град» на краснолиманском направлении.

Потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за прошедшие сутки дошли до 80 военнослужащих. Российские военные нанесли комплексные удары по формированиям украинской стороны в населенных пунктах Водяное, Угледар, Новополь Донецкой Народной Республики, Щербаки и Каменское Запорожской области, сообщили в Минобороны.

Накануне истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.





