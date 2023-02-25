ВС РФ поразили пункты дислокации украинской морской пехоты

Российские военные совершили атаку на украинские позиции около населенного пункта Глухое.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки ВС РФ с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли 97 ударов по огневым позициям артиллерийских точек украинских сил. Российские военные поразили цели в 135 районах.

Ранее российские военные снова использовали тягач МТ-ЛБ, заполненный взрывчаткой, на позициях Вооруженных сил России (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».