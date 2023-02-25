ВС РФ поразили пункты дислокации украинской морской пехоты

Части Вооруженных сил России поразили пункты временной дислокации украинской морской пехоты, а также сил специальных операций, расположенных в Днепропетровской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Российские военные совершили атаку на украинские позиции около населенного пункта Глухое.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки ВС РФ с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли 97 ударов по огневым позициям артиллерийских точек украинских сил. Российские военные поразили цели в 135 районах.

Ранее российские военные снова использовали тягач МТ-ЛБ, заполненный взрывчаткой, на позициях Вооруженных сил России (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУМинобороныМинобороны РФИгорь Конашенков
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