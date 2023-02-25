Военкоры рассказали о новом подрыве МТ-ЛБ со взрывчаткой на позициях ВСУ под Сватово

оссийские военные снова использовали подорвали тягач МТ-ЛБ, заполненный взрывчаткой, на позициях Вооруженных сил России (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

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Журналисты уточняют, что тягач МТ-ЛБ, который военные называют «Мотолыга», с помощью дистанционного управления направили на позиции противника. Военный автомобиль заполнили авиабомбами и снабдили взрывным шнуром от системы разминирования «Змей Горыныч». Когда к цели приблизилась украинская пехота, МТ-ЛБ подорвали.

Впервые о российские военные применили такую тактику 23 февраля, в результате чего украинская сторона потеряла 50 человек.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаРоссияВСУВзрыв
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