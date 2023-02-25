Военкоры рассказали о новом подрыве МТ-ЛБ со взрывчаткой на позициях ВСУ под Сватово
оссийские военные снова использовали подорвали тягач МТ-ЛБ, заполненный взрывчаткой, на позициях Вооруженных сил России (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Журналисты уточняют, что тягач МТ-ЛБ, который военные называют «Мотолыга», с помощью дистанционного управления направили на позиции противника. Военный автомобиль заполнили авиабомбами и снабдили взрывным шнуром от системы разминирования «Змей Горыныч». Когда к цели приблизилась украинская пехота, МТ-ЛБ подорвали.
Впервые о российские военные применили такую тактику 23 февраля, в результате чего украинская сторона потеряла 50 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+-18 819 246 / сут.
Умерли
48 170+-347 800 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+-18 356 467 / сут.
- СМИ в Германии раскрыли намерения властей по использованию труб «Северного потока-2»
- Военкоры рассказали о новом подрыве МТ-ЛБ со взрывчаткой на позициях ВСУ под Сватово
- Лукашенко назвал фейковыми вбросами данные о якобы поглощении Белоруссии Россией к 2030 году
- Захарова поздравила британских неучей с очередной «перемогой»
- В России госпитализировали 775 человек с коронавирусом за сутки
- В российских регионах начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств
- После введения новых санкций в российских банках рекомендовали клиентам снять деньги с карт UnionPay
- СМИ: Китай может передать России дроны и артиллерию
- СМИ: Американский наемник раскрыл срок жизни военного ВСУ у Артемовска
- Детали для автомобилей китайского бренда начали поставлять из Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru