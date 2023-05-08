Кличко заявил о «самой массированной атаке» на Киев

Атака беспилотников на Киев в ночь на 8 мая стала самой массовой с начала конфликта на Украине. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В Киеве после взрывов произошла протечка резервуара с топливом

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, подконтрольных украинским властям частях Запорожской области.

По словам Кличко, по территории Украины было выпущено около 60 дронов, 36 из них двигались в сторону Киева.

«Все были сбиты силами ПВО. Однако обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

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ФОТО: Telegram Виталия Кличко
ТЕГИ:Виталий КличкоУкраинаКиев

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