Кличко заявил о «самой массированной атаке» на Киев

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, подконтрольных украинским властям частях Запорожской области.

По словам Кличко, по территории Украины было выпущено около 60 дронов, 36 из них двигались в сторону Киева.

«Все были сбиты силами ПВО. Однако обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

