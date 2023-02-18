Военкор Коц допустил, что на взятие Донбасса уйдет два-три года

Не менее двух лет понадобится для взятия под контроль всей территории Донбасса, считает военный корреспондент Александр Коц. Об этом журналист заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Главный удар»: Россия закрепилась в Артемовске, на очереди – весь Донбасс

По словам военкора, российские силы не будут вести штурм «в лоб». Коц допустил, что будут разрабатываться планы по охвату всей линии обороны, и «это надолго».

«Не завершим мы в этом году. Когда находишься "на земле", понимаешь, что даже операция по Артемовску (Бахмуту) – это еще несколько недель», — подчеркнул военкор.

Как отметил Коц, военные вряд ли смогут в текущем году подойти хотя бы к линии от Авдеевки до Краматорска. Военкор заключил, что для освобождения Донбасса потребуется «еще год-два, а то и три».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что взятие под контроль территории Донбасса может занять 1,5 - 2 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияЖурналистыДонбасс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры