Военкор Коц допустил, что на взятие Донбасса уйдет два-три года

По словам военкора, российские силы не будут вести штурм «в лоб». Коц допустил, что будут разрабатываться планы по охвату всей линии обороны, и «это надолго».

«Не завершим мы в этом году. Когда находишься "на земле", понимаешь, что даже операция по Артемовску (Бахмуту) – это еще несколько недель», — подчеркнул военкор.

Как отметил Коц, военные вряд ли смогут в текущем году подойти хотя бы к линии от Авдеевки до Краматорска. Военкор заключил, что для освобождения Донбасса потребуется «еще год-два, а то и три».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что взятие под контроль территории Донбасса может занять 1,5 - 2 года.

