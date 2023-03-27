СМИ: Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны
Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишет испанская газета Razon.
По данным издания, беспилотники закончились несколько дней назад. Уточняется, что источники газеты, которые сообщили об этом, служат в подразделении, специализирующемся на работе с дронами.
До этого сообщалось, что командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском. Сообщается, что «он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов». Также, по данным СМИ, командующий также принял ряд оперативных решений для усиления возможностей ВСУ.
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ежедневно теряют в боях за Артемовск до 200 человек.
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