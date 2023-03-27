СМИ: Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны

До этого сообщалось, что командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском. Сообщается, что «он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов». Также, по данным СМИ, командующий также принял ряд оперативных решений для усиления возможностей ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ежедневно теряют в боях за Артемовск до 200 человек.

