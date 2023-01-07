Посол Украины: Киев теряет людей «направо и налево»
Украина несет большие потери, их точные цифры Киев не афиширует. При этом власти страны не планируют останавливать боевые действия. Об этом заявил посол Украины в Канаде Вадим Пристайко, пишет журнал Newsweek.
«Мы теряем людей направо и налево», — признал ситуацию Пристайко.
По его словам, украинские власти не раскрывают данные потерь среди военного и гражданского населения, но наблюдатели могут догадываться о них и «будут правы в том, что количество жертв колоссальное».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери и вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами, которые «оружие толком не умеют в руках держать».
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