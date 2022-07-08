В ряде районов Харьковской области ввели военное положение

На освобожденных в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ территориях Харьковской области в пятницу было введено военное положение. Указ об этом подписал глава временной гражданской администрации региона, передает ТАСС.

Как отмечается, данная мера принята для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Склад с неиспользованными ПЗРК Javelin и NLAW обнаружили в Харьковской области

Объявлено об установлении комендантского часа.

Пребывание граждан на улице запрещается с восьми вечера до шести часов утра.

Ранее Росгвардия обнаружила в Харьковской области командный пункт националистов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияВоенное ПоложениеУкраинаХарьков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры