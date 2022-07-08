В ряде районов Харьковской области ввели военное положение
На освобожденных в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ территориях Харьковской области в пятницу было введено военное положение. Указ об этом подписал глава временной гражданской администрации региона, передает ТАСС.
Как отмечается, данная мера принята для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.
Объявлено об установлении комендантского часа.
Пребывание граждан на улице запрещается с восьми вечера до шести часов утра.
Ранее Росгвардия обнаружила в Харьковской области командный пункт националистов.
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