Росгвардия обнаружила в Харьковской области командный пункт националистов

В сообщении говорится, после передачи координат цели были уничтожены огнём артиллерийских подразделений.



«В числе поражённых целей командный пункт, танковый взвод, миномётная батарея, три реактивные системы залпового огня, два бронетранспортёра, семь единиц автомобильной техники, личный состав двух мотопехотных рот противника», - добавили в Росгвардии.

Ранее спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в ранее освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ, сообщает RT.

