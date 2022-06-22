Росгвардия обнаружила в Харьковской области командный пункт националистов

Военнослужащие Росгвардии с помощью беспилотников обнаружили в Харьковской области замаскированный командный пункт командный пункт националистов, копление техники и живой силы противника, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, после передачи координат цели были уничтожены огнём артиллерийских подразделений.

«В числе поражённых целей командный пункт, танковый взвод, миномётная батарея, три реактивные системы залпового огня, два бронетранспортёра, семь единиц автомобильной техники, личный состав двух мотопехотных рот противника», - добавили в Росгвардии.

Ранее спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в ранее освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ, сообщает RT.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРосгвардия
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