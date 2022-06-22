Росгвардия обнаружила в Харьковской области командный пункт националистов
Военнослужащие Росгвардии с помощью беспилотников обнаружили в Харьковской области замаскированный командный пункт командный пункт националистов, копление техники и живой силы противника, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, после передачи координат цели были уничтожены огнём артиллерийских подразделений.
«В числе поражённых целей командный пункт, танковый взвод, миномётная батарея, три реактивные системы залпового огня, два бронетранспортёра, семь единиц автомобильной техники, личный состав двух мотопехотных рот противника», - добавили в Росгвардии.
Ранее спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в ранее освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- В ЛНР заявили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого
- Вице-премьер Хуснуллин: «Азовсталь» в Мариуполе можно сохранить
- В Роспотребнадзоре заявили об улучшении качества питьевой воды в России
- Садио Мане перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию»
- Сотрудники немецкой газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске
- Росгвардия обнаружила в Харьковской области командный пункт националистов
- Шольц объявил о необходимости реформ в Евросоюзе
- Начальник обороны Финляндии заявил, что страна готова к возможной войне
- Украина исключила Максима Галкина из списка лиц, угрожающих национальной безопасности
- Валютный долг РФ будет выплачиваться в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru