В Херсоне обнаружены секретные документы СБУ
В Херсоне российские силовые ведомства обнаружили документы службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно». Об этом сообщает РИА «Новости» 10 апреля.
Бумаги оказались документами отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области. В отдельных содержалась информация о давлении на «пророссийски настроенных» представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, а также казачьих общин, пишет Газета.ru.
В документах указаны фамилии и должности сотрудников ведомства, а также кодовые имена агентов СБУ. Стало известно, под некоторыми бумагами стоит подпись старшего оперуполномоченного 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старшего лейтенанта Богдана Форостия, отмечает RT.
Ранее стало известно, что украинская диверсионная группа готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах в Херсоне.
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