В Херсоне обнаружены секретные документы СБУ

В Херсоне российские силовые ведомства обнаружили документы службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно». Об этом сообщает РИА «Новости» 10 апреля.

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Бумаги оказались документами отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области. В отдельных содержалась информация о давлении на «пророссийски настроенных» представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, а также казачьих общин, пишет Газета.ru.

В документах указаны фамилии и должности сотрудников ведомства, а также кодовые имена агентов СБУ. Стало известно, под некоторыми бумагами стоит подпись старшего оперуполномоченного 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старшего лейтенанта Богдана Форостия, отмечает RT.

Ранее стало известно, что украинская диверсионная группа готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах в Херсоне.


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ФОТО: РИА Новости
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