В Херсоне обнаружены секретные документы СБУ

Бумаги оказались документами отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области. В отдельных содержалась информация о давлении на «пророссийски настроенных» представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, а также казачьих общин, пишет Газета.ru.

В документах указаны фамилии и должности сотрудников ведомства, а также кодовые имена агентов СБУ. Стало известно, под некоторыми бумагами стоит подпись старшего оперуполномоченного 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старшего лейтенанта Богдана Форостия, отмечает RT.

Ранее стало известно, что украинская диверсионная группа готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах в Херсоне.



