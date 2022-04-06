СМИ: ВСУ готовят провокацию в Херсонской области

В настоящее время группа ВСУ, в которой боевики «Пионер» и «Дед», находится в районе поселка Александровка Херсонской области. Их настоящие имена — Евгений Клименко и Ярослав Баранник. Источник агентства отметил, что ранее они работали на Донбассе, затем были переброшены на николаевское направление.

Задачами группы — диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ.

Утверждается, что боевики занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных.

Напомним, в минувшие выходные в СМИ распространились видеозаписи и фотографии с лежащими на дорогах в Буче погибшими людьми. В Минобороны РФ назвали эту информацию «провокацией».

Постпред России при ООН Василий Небензя указал на нестыковки в версиях Киева и Запада по событиям в городе Буча, оставив на совести президента Украины «бездоказательные и огульные обвинения».

