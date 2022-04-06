Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство пророссийского блогера

Агент Службы безопасности Украины, которого задержали российские силовики в контролируемом Херсоне, дал показания о подготовке ликвидации пророссийского блогера. Он утверждает, что за организацию убийства ему пообещали 10 тысяч долларов.

Покушение планировалось осуществить с помощью взрывного устройства, передает РИА Новости детали допроса. Ранее стало известно, что агент СБУ под прикрытием был задержан со справкой из психиатрического диспансера на руках и поддельными документами.

По версии российских спецслужб, после начала специальной военной операции РФ на Украине задержанный вступил в ряды территориальной обороны, где был назначен на должность командира роты в составе батальона «Херсон-1». Однако, как-то раз, отправив подчиненных на боевое задание, он сбежал домой, где сфотографировался с оружием в руках и опубликовал снимки в социальных сетях.

За несколько дней до задержания он связался с куратором из СБУ, который и поставил ему задачу ликвидировать блогера.

