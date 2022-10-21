В Кремле не называют точную дату завершения частичной мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации в России нет.

Он напомнил о том, что президент Владимир Путин говорил о двух неделях. Заявление было сделано на саммите в Астане 14 октября.

«Какой-то более точной даты нет», - цитирует Пескова РИА Новости.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призвать на службу планируется около 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Военная ОперацияДмитрий ПесковМобилизация
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