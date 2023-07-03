В Госдуме заявили, что необходимости в новой волне мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» нет
Необходимости в новой волне мобилизации на фоне ухода ЧВК «Вагнер» из зоны специальной военной операции на сегодняшний день нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова.
По его словам, в ближайшем будущем этого также не потребуется. Парламентарий сослался на слова главы государства Владимира Путина, который сказал, что «никакой новой мобилизации не будет». Картаполов указал, что в настоящее время идет плановый набор на службу по контракту, осуществляется плановое формирование воинских соединений и частей, в том числе резерва.
Отмечается, что уход участников «Вагнера» из зоны СВО не снизит боевой потенциал, так как в Вооруженных силах есть кем их заменить.
Ранее Депутат Затулин усомнился в победе России в СВО без мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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