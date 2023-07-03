В Госдуме заявили, что необходимости в новой волне мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» нет

По его словам, в ближайшем будущем этого также не потребуется. Парламентарий сослался на слова главы государства Владимира Путина, который сказал, что «никакой новой мобилизации не будет». Картаполов указал, что в настоящее время идет плановый набор на службу по контракту, осуществляется плановое формирование воинских соединений и частей, в том числе резерва.

Отмечается, что уход участников «Вагнера» из зоны СВО не снизит боевой потенциал, так как в Вооруженных силах есть кем их заменить.

Ранее Депутат Затулин усомнился в победе России в СВО без мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

