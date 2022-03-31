В ДНР сообщили об уничтожении двух украинских вертолетов под Мариуполем

«Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе н. п. Рыбацкое», — цитирует Басурина ТАСС.

Место падения второго вертолета и количество ликвидированных боевиков уточняются.

Ранее Вооруженные силы РФ сбили под Мариуполем украинский вертолет Ми-8, который должен был эвакуировать из города командиров нацбатов.

