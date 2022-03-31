В ДНР сообщили об уничтожении двух украинских вертолетов под Мариуполем
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) уничтожила два украинских вертолета, которые направлялись для эвакуации главарей националистов из Мариуполя. Об этом сообщил заместитель начальника управления ведомства Эдуард Басурин.
«Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе н. п. Рыбацкое», — цитирует Басурина ТАСС.
Место падения второго вертолета и количество ликвидированных боевиков уточняются.
Ранее Вооруженные силы РФ сбили под Мариуполем украинский вертолет Ми-8, который должен был эвакуировать из города командиров нацбатов.
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