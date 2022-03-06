В ДНР раскрыли планы Украины атаковать Крым и Донбасс 8 марта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нападение на Крым и Донбасс восьмого марта 2022 года. Об этом рассказал глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
«По данным нашей разведки и показаниям пленных наступательная операция должна была начаться восьмого марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым», — заявил Пушилин.
Он также продемонстрировал журналистам карту Крыма, на которой были обозначены точки расположения войск. Глава ДНР заявил об обнаружении ноутбука с лицензионным номером реестра НАТО. Оборудование находилось в одном из штабов «украинских нацистов». По мнению Пушилина, это свидетельствует об особой секретности устройства.
«Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений», — рассказал глава ДНР.
Приостановка специальной военной операции на Украине возможна исключительно в случае прекращения Вооруженными силами Украины боевых действий и выполнения российских требований. Об этом заявил президент Владимир Путин, обсуждая по телефону ситуацию на Украине с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт Кремля.
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