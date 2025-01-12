В ДНР 16 военных ВСУ решили сдаться в плен

Взвод Вооружённых сил Украины сдался в плен российским военным, сообщает RT.

ВС России взяли в плен 18 солдат ВСУ западнее Курахова

Это произошло на Кураховском направлении. Противник не смог отразить мощное наступление 110-й гвардейской бригады. По словам пленных, их бросило командование.

Ранее в Минобороны заявили, что за неделю в плен сдался 91 солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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