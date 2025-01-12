В ДНР 16 военных ВСУ решили сдаться в плен
12 января 202506:01
Взвод Вооружённых сил Украины сдался в плен российским военным, сообщает RT.
Это произошло на Кураховском направлении. Противник не смог отразить мощное наступление 110-й гвардейской бригады. По словам пленных, их бросило командование.
Ранее в Минобороны заявили, что за неделю в плен сдался 91 солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru