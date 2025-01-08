ВС России взяли в плен 18 солдат ВСУ западнее Курахова
Российская армия взяла в плен 18 бойцов ВСУ в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, силы Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, поразили украинские формирования в районах Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки, Янтарного.
«Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово», — говорится в сводке Минобороны.
Ранее армия России взяла в плен 46 украинских военных на линии боевого соприкосновения за неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru