В Кремле надеются переубедить Турцию в вопросе Крыма
В Кремле понимают, что у Турции есть суверенное право выстраивать отношения с государствами-соседями, но российская сторона все-таки рассчитывает убедить Анкару в неправильности позиций по Крыму, сообщил Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
«Мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная», — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика не намерена поддерживать ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной. О непризнании так называемой «аннексии» Крыма на встрече с президентом Украины говорил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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