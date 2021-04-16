В Кремле надеются переубедить Турцию в вопросе Крыма

В Кремле понимают, что у Турции есть суверенное право выстраивать отношения с государствами-соседями, но российская сторона все-таки рассчитывает убедить Анкару в неправильности позиций по Крыму, сообщил Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная», — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика не намерена поддерживать ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной. О непризнании так называемой «аннексии» Крыма на встрече с президентом Украины говорил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



