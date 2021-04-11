Эрдоган заявил об усилиях Турции в разрешении противоречий между Россией и Украиной

«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина – прим. НСН) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путём переговоров и мирным способом», — цитирует Эрдогана RT.

По словам Эрдогана, Турция «прилагает усилия в этом направлении».

Ранее во время закрытых переговоров в Анкаре турецкий лидер и его украинский коллега подтвердили партнёрство между государствами. Эрдоган заверил Владимира Зеленского в поддержке при решении конфликта на востоке Украины.

