Эрдоган заявил об усилиях Турции в разрешении противоречий между Россией и Украиной

Президент России Реджеп Тайип Эрдоган отметил усилия своей страны для разрешения противоречий между Россией и Украиной путём переговоров, сообщает РИА Новости.

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«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина – прим. НСН) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путём переговоров и мирным способом», — цитирует Эрдогана RT.

По словам Эрдогана, Турция «прилагает усилия в этом направлении».

Ранее во время закрытых переговоров в Анкаре турецкий лидер и его украинский коллега подтвердили партнёрство между государствами. Эрдоган заверил Владимира Зеленского в поддержке при решении конфликта на востоке Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Война На УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
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