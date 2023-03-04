Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ему приказано оставить службу в Артемовске, сообщает РИА Новости.
Луценко является оператором беспилотников.
«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне», - написал он в соцсетях.
По его словам, подразделение, в котором Луценко служил, также перебросили на другое направление. Он подчеркнул, что «выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента».
Луценко жестко высказался по поводу приказа и упрекнул «друзей Зеленского», которые не торопятся на передовую.
Луценко занимал пост генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год. В концк февраля стало известно о его назначении командиром взвода ударных беспилотников.
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