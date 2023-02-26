СМИ: Укрепления РФ на передовой могут стать серьезным испытанием для Украины

Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой могут оказаться серьезным испытанием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет обозреватель Роберт Фарли в публикации издания 19FortyFive.

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Фарли отмечает, что комплектование ВСУ вооружением и военной техникой за последние месяцы улучшилось, возможности применить их на поле боя вызывает вопросы.

«Оборона России сейчас выглядит более грозной, чем даже несколько месяцев назад, что делает общевойсковое наступление серьезной проверкой возможностей Украины», — заявил Фарли.

По его мнению, конфликт затянется, потому что Россия и Украина не демонстрируют намерений сдаваться.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о создании так называемой «засечной черте» в Белгородской области на границе с Украиной. По его словам, укрепление рубежей активно ведётся уже восемь месяцев в связи с непростой обстановкой в регионе.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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