СМИ: Укрепления РФ на передовой могут стать серьезным испытанием для Украины
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой могут оказаться серьезным испытанием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет обозреватель Роберт Фарли в публикации издания 19FortyFive.
Фарли отмечает, что комплектование ВСУ вооружением и военной техникой за последние месяцы улучшилось, возможности применить их на поле боя вызывает вопросы.
«Оборона России сейчас выглядит более грозной, чем даже несколько месяцев назад, что делает общевойсковое наступление серьезной проверкой возможностей Украины», — заявил Фарли.
По его мнению, конфликт затянется, потому что Россия и Украина не демонстрируют намерений сдаваться.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о создании так называемой «засечной черте» в Белгородской области на границе с Украиной. По его словам, укрепление рубежей активно ведётся уже восемь месяцев в связи с непростой обстановкой в регионе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных
- Пригожин уклонился от ответа компании CNN об отношениях с федеральным цетром
- Собянин назвал показавшие в 2022 году наибольший рост отрасли столичной экономики
- Роман Старовойт заявил об обстрелах двух районов Курской области
- СМИ: Укрепления РФ на передовой могут стать серьезным испытанием для Украины
- СМИ: Минэнерго США поменяло позицию насчет утечки из лаборатории вируса COVID-19
- Российские ВКС атаковали украинские позиции в Авдеевке
- Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике
- В Чехии назвали вероятный вариант окончания конфликта между Украиной и Россией
- В Берлине снова несут цветы к подбитому танку около посольства РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru