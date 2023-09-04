СМИ: Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщает ТАСС.

Полковник Калмыков назвал «хваленую» ПВО Patriot беззащитной перед «Кинжалами»

Это произошло во время специальной военной операции.

Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.

Ранее зенитный комплекс Patriot американского производства потерял все 32 ракеты, когда пытался отбить атаку российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая в итоге уничтожила зенитно-ракетный комплекс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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