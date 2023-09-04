СМИ: Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
4 сентября 202306:02
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщает ТАСС.
Это произошло во время специальной военной операции.
Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.
Ранее зенитный комплекс Patriot американского производства потерял все 32 ракеты, когда пытался отбить атаку российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая в итоге уничтожила зенитно-ракетный комплекс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru