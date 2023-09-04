СМИ: Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

Это произошло во время специальной военной операции.

Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.

Ранее зенитный комплекс Patriot американского производства потерял все 32 ракеты, когда пытался отбить атаку российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая в итоге уничтожила зенитно-ракетный комплекс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

