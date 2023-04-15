СМИ: Российским силам в зоне СВО направили новый сухопутно-морской боевой гибрид
15 апреля 202304:26
Российские силы в зоне специальной военной операции получат новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид 2М-3М. Об этом пишет «Русская весна».
«Корабельные 25-мм установки 2М-3М установлены на артиллерийские тягачи-вездеходы АТС-59Г», — отмечают военкоры.
Автоматические двуствольные 25-мм артиллерийские установки могут поражать объекты на наклонной дальности до 3 км. Оружие уже направили военным в зону СВО.
Ранее СМИ сообщили, что силы РФ вскоре получат дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru