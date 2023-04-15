СМИ: Российским силам в зоне СВО направили новый сухопутно-морской боевой гибрид

Российские силы в зоне специальной военной операции получат новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид 2М-3М. Об этом пишет «Русская весна».

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«Корабельные 25-мм установки 2М-3М установлены на артиллерийские тягачи-вездеходы АТС-59Г», — отмечают военкоры.

Автоматические двуствольные 25-мм артиллерийские установки могут поражать объекты на наклонной дальности до 3 км. Оружие уже направили военным в зону СВО.

Ранее СМИ сообщили, что силы РФ вскоре получат дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ОружиеВооруженные Силы РФСпецоперация

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