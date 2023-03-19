СМИ опубликовали видео работы российских военных на левом берегу Днепра против ВСУ
Российские военные рассказали, как уничтожили лодку с украинскими военными при их попытке пересечь Днепр. Кадры интервью опубликовала газета «Известия» на своем сайте.
По словам командира с позывным Алабай, российские бойцы круглосуточно пресекают попытки украинских военных форсировать Днепр. одна из них была предотвращена недавно.
«Лодка (ВСУ – прим. НСН) была на воде. Была команда «Огонь на поражение» – лодка потом просто перестала существовать на реке», – рассказал он корреспонденту Наталии Графитчиковой.
По словам командира гаубицы Д30 Сергея, российские артиллеристы ведут огонь по украинским позициям днем и ночью. Он считает, что каждое попадание приближает Россию к победе, пишет издание.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Украина пытается повлиять на бдительность российских войск и общества, делая ложные вбросы. «Хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — рассказал Рогов.
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