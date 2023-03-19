По словам командира с позывным Алабай, российские бойцы круглосуточно пресекают попытки украинских военных форсировать Днепр. одна из них была предотвращена недавно.

«Лодка (ВСУ – прим. НСН) была на воде. Была команда «Огонь на поражение» – лодка потом просто перестала существовать на реке», – рассказал он корреспонденту Наталии Графитчиковой.

По словам командира гаубицы Д30 Сергея, российские артиллеристы ведут огонь по украинским позициям днем и ночью. Он считает, что каждое попадание приближает Россию к победе, пишет издание.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Украина пытается повлиять на бдительность российских войск и общества, делая ложные вбросы. «Хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — рассказал Рогов.



