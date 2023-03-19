Пригожин назвал короткий срок для подготовки отражения наступления ВСУ
По оценкам основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к отражению ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Так он ответил на вопрос издания «Блокнот» о перспективах развития специальной военной операции.
«Пока перспективы туманные... Поэтому, каковы будут перспективы, и что нужно делать — нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника. И быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пара недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить «Боржоми»», – публикует ответ Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Основатель ЧВК «Вагнер» также призвал «держать линию фронта, двигаться вперед, забыв разногласия, обиды и все остальное». По его мнению, интриги и разборки мешают воевать.
Ранее Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении.
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