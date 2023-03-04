СМИ: Местный житель рассказал о десятках тел украинских военных под Артемовском

Десятки тел украинских военных остаются в окрестностях Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом рассказал эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко в беседе с РИА Новости.

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Как отметил мужчина, жителей города вывезли на эвакуационный пункт, им пришлось пешком пройти 17 километров до другого места размещения.

«Там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят (бойцов частной военной компании «Вагнер». — НСН) спрашиваю: "Это кто — наши или те?" "Да, — говорит, — те (украинские военные. — НСН)"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск практически окружен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВСУ
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