Силы ДНР установили контроль над 70% поселка Пески

Силы Донецкой Народной Республики установили контроль над 70% поселка Пески, расположенного под Донецком. Об этом сообщил заместитель командира 11-го Отдельного Гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов в эфире Первого канала.

По его словам, основные силы украинских силовиков уже выбиты из населенного пункта, началась зачистка отдельных районов.

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Емельянов пояснил, что многие подвалы и частные дома были переоборудованы под военные пункты.

«Сеть окопов идет под домами. Это определенного рода их такой передовой гарнизон», - добавил представитель Народной милиции ДНР.

Ранее в украинском Генштабе заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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