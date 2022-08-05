Силы ДНР установили контроль над 70% поселка Пески
Силы Донецкой Народной Республики установили контроль над 70% поселка Пески, расположенного под Донецком. Об этом сообщил заместитель командира 11-го Отдельного Гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов в эфире Первого канала.
По его словам, основные силы украинских силовиков уже выбиты из населенного пункта, началась зачистка отдельных районов.
Емельянов пояснил, что многие подвалы и частные дома были переоборудованы под военные пункты.
«Сеть окопов идет под домами. Это определенного рода их такой передовой гарнизон», - добавил представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в украинском Генштабе заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки.
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