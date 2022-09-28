В Москве после проверки документов направленные студентам повестки отозвали
Студенту второго курса московского вуза отозвали ошибочно отправленную повестку после того, как он предоставил необходимые документы в военкомат. Об этом сам студент рассказал журналистам.
«Меня зовут Алексей, я учусь очно на втором курсе московского вуза. 26 сентября получил повестку на руки, сразу в ней расписался. Вчера получил справку в университете, что учусь, и сегодня прибыл сюда для уточнения документов. Здесь на месте предоставил все необходимые документы, их рассмотрели, отозвали повестку и написали, что не подлежит мобилизации», — сказал Алексей.
Аналогичным случаем поделился студент Пермской фармацевтической академии, который получил повестку, когда приехал в Москву к родителям.
«Меня зовут Степан, я приехал в Москву к родителям по семейным обстоятельствам и получил тут повестку. Так как у меня есть отсрочка, я расписался и не волновался по этому поводу. Думал, может, какие-то документы не пришли в военкомат. На руках у меня все справки были, и я пришел сюда. Они посмотрели документы и отозвали повестку», — рассказал он.
Ранее заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев сообщил в эфире телеканала «Москва 24», что работа по отзыву повесток, направленных на основании недостоверных данных, ведется в постоянном режиме. Также мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.
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