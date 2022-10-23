Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры

Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, сообщило российское ведомство в Telegram.

Разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — отмечается в сообщении.

Шойгу выразил французскому коллеге «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».

Ранее РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из различных стран, в том числе Украины, сообщило, что Киев готовит провокацию на территории страны с применением «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФМинобороныТелефонный РазговорСергей Шойгу
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