Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры
Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, сообщило российское ведомство в Telegram.
«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — отмечается в сообщении.
Шойгу выразил французскому коллеге «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».
Ранее РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из различных стран, в том числе Украины, сообщило, что Киев готовит провокацию на территории страны с применением «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
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