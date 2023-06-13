Российский чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в зоне СВО

Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне военной операции, которую Россия проводит на Украине. Спортсмену был 41 год. Об этом сообщается на странице Федерации пауэрлифтинга Красноярского края в соцсети «ВКонтакте».

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Бархатов пять раз становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, он является двукратным победителем первенства Европы и семикратным чемпионом России. В мае 2022 года мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 миллиона рублей.

Когда Бархатов отправился в зону СВО, не уточняется.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников ранее заявил НСН, что с бывшими заключенными, возвращающимися из зоны СВО, должны поработать психологи, иначе можно ожидать роста преступности.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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