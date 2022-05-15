Российские войска уничтожили две установки С-300 в Сумской области

«Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области», - рассказал представитель военного ведомства.

Также ракетные войска и артиллерия смогли поразить шесть пунктов управления, а также 123 района сосредоточения живой силы и техники. На огневых позициях уничтожены 13 артиллерийских батарей и около 150 националистов.

Ночью ВКС России поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов, а также четыре склада вооружения и боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике.

На счету российской ПВО 15 уничтоженных украинских беспилотников, в том числе - над островом Змеиный.

Российские военные в Херсонской и Харьковской областях осуществили перехват тактической ракеты «Точка-У» и 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Самолетами российской авиации поражены 32 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили: 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотников, 3 098 танков и других боевых бронированных машин, 306 зенитных ракетных комплексов, 381 установку реактивных систем залпового огня, 1 525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 934 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Telegram-канале ведомство сообщило о том, что беспилотный летательный аппарат Минобороны России в ходе разведывательно-поисковой операции мотострелкового подразделения ВС РФ обнаружил подразделение ВСУ при попытке переправиться по наведенной понтонной переправе на боевых машинах пехоты. Артиллеристы по наводке мотострелков смогли разрушить переправу.

